“Nelle ultime settimane Sassuolo è stata teatro di innumerevoli casi di delinquenza, ne cito alcuni: la rapina al bar Broletto, le vetrine dello U.S.Air in via XXIII aprile e del Tennis Ski Lab di via Regina Pacis, stessa situazione alla Gelateria “il Pinguino”, a la “Casa Fashion Free”, a “us air” e “Green go kitchen”. La lista è ogni giorno che passa sempre più lunga… Prima di tutto solidarietà ai proprietari, ai lavoratori e alle lavoratrici delle attività commerciali vittime della microcriminalità. Non si può avere paura di andare a lavorare.

I cittadini, i commercianti e le imprese devono essere tutelati meglio di come lo sono ora. A questi eventi vanno aggiunte anche le risse in centro storico di qualche settimana fa al Jim Bar, ma anche quella più di recente fuori una discoteca della città dove un ragazzo è finito addirittura in ospedale. Siamo molto preoccupati di come la città è regredita: è da due anni che ogni settimana che passa Sassuolo è più degradata e la comunità più sola. Si sta diffondendo un disagio economico e sociale senza eguali. Partiamo da questo: parliamo di sicurezze al plurale, perché la città è sicura se la comunità ha delle risorse e mezzi per affrontare le crisi.

Il comune si deve fare portatore di queste istanze e organizzarsi al meglio. Non bastano telecamere, non basta chiudere i parchi la notte, non bastano 4 frasi fatte per risolvere questo problema… Non basta nulla di quello che ha fatto questa Amministrazione, che ha basato tutta la sua propaganda elettore su cose che non poteva e non ha mantenuto. E’ stato un fallimento su tutti i fronti. Per noi Pd Sassuolo è dando vitalità alla città che si combattono le baby gang. Serve investire in cultura, in educazione dentro e fuori la scuola. Occorre raccogliere il disagio, soprattutto quello giovanile, e poi incanalarlo in percorsi di legalità partecipata per il bene della comunità. Questa non è propaganda, questa è una via alternativa alle ricette inconcludenti della Destra che oggi amministra Sassuolo. Per noi la società può sviluppare gli anticorpi contro la microcriminalità attraverso la sicurezza di un lavoro e di uno stipendio, grazie a una cultura di comunità attiva, attraverso le riqualificazioni urbane e il presidio del territorio di associazioni culturali, di beneficenza e sportive in tutte le loro forme”.