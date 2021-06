Una “Grigliata sotto le stelle”. È l’iniziativa pensata dal GRADE per festeggiare i primi 5 anni del CORE, il centro oncologico ed ematologico di Reggio Emilia.

L’evento si terrà sabato, 3 luglio, alle ore 20 nel Parco dell’Ospedale Spallanzani, in Viale Umberto I, a Reggio Emilia. Oltre a rappresentare un’occasione di rivedersi di persona, l’obiettivo della grigliata è di raccogliere fondi a favore del progetto “Ricerca o non ricerca?”, nato per finanziare la ricerca scientifica contro i linfomi.

La quota a persona è di 25 euro. La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati. È possibile registrarsi chiamando lo 0522 295059, oppure inviando una mail a info@grade.it

La quota si può pagare tramite bonifico bancario (IBAN IT 31 S 03032 12804 010000012000 intestato a Fondazione GRADE Onlus, causale GRIGLIATA 3 LUGLIO), oppure in contanti presso la segreteria di Grade (al piano terra del Core, da lunedì a venerdì ore 9 – 15, sabato e domenica chiuso).

