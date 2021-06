Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà da settembre importanti interventi di manutenzione al ponte ferroviario sul torrente Crostolo, sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza. I lavori rientrano fra le attività programmate da RFI per il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria, a servizio della sicurezza e regolarità della circolazione. In questi giorni sono iniziate le operazioni di allestimento del cantiere.

I LAVORI

Due le fasi di intervento previste, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

Nel corso della prima fase, della durata complessiva di circa quattro mesi, verrà rimosso e sostituito l’impalcato – ovvero la porzione di ponte su cui sono posati i binari e la massicciata – e i pulvini di appoggio dell’impalcato stesso.

Le spalle e le pile del ponte saranno invece oggetto dei lavori di seconda fase, finalizzati in particolare all’adeguamento sismico del ponte.

L’investimento di RFI per la prima fase dei lavori è di 7 milioni e 800 mila euro.

IL CANTIERE

Saranno quattro le zone di cantiere: due sulla sponda destra e due sulla sponda sinistra del torrente Crostolo, a monte e a valle del ponte.

Tre di queste sono nell’ambito di aree già espropriate da ANAS per la realizzazione della nuova tangenziale di Reggio Emilia e delle quali RFI ha ottenuto l’autorizzazione all’uso temporaneo.

Sulle due sponde del torrente saranno posizionate le gru per la movimentazione degli impalcati. A valle del ponte sarà inoltre allestita la base logistica principale e di cantiere.

Le due aree rimanenti saranno destinate principalmente allo stoccaggio dei materiali.

L’intervento vedrà impegnati circa 50 tecnici e operai specializzati e 15 mezzi d’opera.

I lavori si svolgeranno senza ripercussioni sul traffico ferroviario, ad eccezione della fase di varo del nuovo impalcato prevista a settembre, che comporterà alcune modifiche di circolazione che verranno preventivamente comunicate.

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Sono iniziate in questi giorni le attività di allestimento del cantiere.

Previsti la realizzazione di piste di accesso all’alveo del torrente e il montaggio di ponteggi sotto il ponte, secondo modalità autorizzate da AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e ARPAE Emilia Romagna e comunicate al Comune di Reggio Emilia.

La viabilità di cantiere utilizzerà ove possibile piste già presenti sugli argini e altre ottenute dal taglio di alberature esistenti.

Il tracciato delle nuove piste è stato studiato in modo da ridurre il più possibile l’impatto sulle aree verdi, in particolare su quelle adiacenti alla pista ciclabile.

RFI ha dato inoltre la propria disponibilità al Comune di Reggio Emilia a definire piantumazioni di compensazione a fine lavori.