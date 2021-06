Su richiesta degli operatori commerciali, il mercato di piazza San Prospero resterà anche per i prossimi mesi nell’area in cui si svolge attualmente, fra piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria. Tale collocazione era stata studiata dagli uffici comunali al fine di ovviare all’impossibilità per i commercianti stessi di operare in piazza San Prospero in concomitanza con il cantiere di Ireti.

I lavori di ammodernamento e riqualificazione della rete idrica e di distribuzione gas metano, svolti nelle ultime settimane in vista della prossima riqualificazione della piazza, terminano in data odierna. I rappresentanti mercato di Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio hanno però formalmente richiesto, a nome dei propri associati, di poter continuare ad operare dove sono posizionati al momento, fino all’apertura del nuovo cantiere per il rifacimento di piazza San Prospero. Il Comune ha assecondato tale proposta, pertanto il mercato rimarrà collocato nell’area occupata attualmente.