Ieri e oggi all’Università di Bologna si tiene il turno di ballottaggio per eleggere il Rettore che reggerà l’Alma Mater dal 2021 al 2027. Al termine della prima giornata di votazioni – ore 19 del 29 giugno – gli aventi diritto che hanno votato sono stati 4014, pari al 73,18% dell’elettorato ponderato (-1,4% rispetto alla medesima rilevazione del 22 giugno).

I votanti sono così suddivisi: n. 2251 docenti/ricercatori, pari al 77,35% del corrispondente elettorato (-1,48% rispetto alla medesima rilevazione del 22 giugno); n. 1542 personale tecnico-amministrativo, pari al 52,61% del corrispondente elettorato (-1,13% rispetto alla medesima rilevazione del 22 giugno); n. 221 studenti, pari al 63,69% del corrispondente elettorato (-0,86% rispetto alla medesima rilevazione del 22 giugno).

I seggi sono aperti anche oggi, mercoledì 30 giugno, dalle 9 fino alle 16.

Al termine del primo turno di votazioni, che si è svolto il 22 e il 23 giugno, nessuno dei quattro candidati che si erano presentati ha superato il quorum di elezione (50% dei voti espressi ponderati). Di conseguenza si è proceduto al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti: la professoressa Giusella Dolores Finocchiaro e il professor Giovanni Molari.

Sono chiamati a votare: Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato (2.910); Studenti componenti del Consiglio degli Studenti e rappresentanti degli studenti di I, II e III ciclo negli organi collegiali dei dipartimenti, delle scuole e dei campus (347); Personale Tecnico Amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici e i lettori a contratto) a tempo indeterminato (2.931). Ciascun voto degli Studenti viene pesato con una ponderazione pari a 0,39. Ciascun voto del Personale Tecnico Amministrativo viene pesato con una ponderazione pari a 0,18.

Per votare attraverso la piattaforma di voto elettronico u-Vote Online di Cineca, è possibile accedere da qualsiasi dispositivo (mobile o fisso) collegato ad internet con le proprie credenziali istituzionali (nome.cognome@unibo.it, per i rappresentanti degli studenti nome.cognome@studio.unibo.it). L’elettore può esprimere una sola preferenza. Per favorire l’esercizio del voto sono state anche predisposte alcune postazioni a libero accesso a disposizione degli elettori che intendano usufruirne: maggiori informazioni nella sezione intranet dedicata.