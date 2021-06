Torna per il secondo anno a Ennesimo Film Festival il Caesar Design Film Award, premio organizzato in collaborazione con Ceramiche Caesar che si pone l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo del design e quello dell’arte cinematografica.

Il tema di quest’anno, strettamente legato con il mondo e la vita post-pandemia, è Design for Living il segnale di una rinascita, la sperata conclusione di un momento che ha coinvolto tutti a livello globale e che può essere sostenuta, e incentivata, dalla progettazione di un mondo nuovo, diverso, in cui tornare a vivere. Il design e l’architettura possono guidare questa nuova rivoluzione di spazi comuni, che è ovviamente legata al fattore estetico ma può e deve essere legata anche alla sostenibilità. Spazi che possiamo in certi casi chiamare casa.

Oltre al vincitore ufficiale del Caesar Design Film Award, tutti i corti in gara concorreranno per la menzione speciale Wannabe Designers che sarà assegnata da una giuria formata da studenti universitari delle facoltà e scuole di Architettura, Design, Grafica e Arte.

La serata, anticipata alle 18:30 da un incontro con la Giuria Ufficiale in diretta streaming sulla pagina Facebook di Ennesimo Film Festival, prenderà ufficialmente il via alle 21:00 in tutte le sedi che ospitano il Festival (Castello di Spezzano, BLA, Casa Corsini, Villa Cuoghi, TRC) con il film di apertura “In Residence: Xavier Corbero” di Albert Moya. Al termine della proiezione si partirà con i sei cortometraggi che si contenderanno il premio: Troiane di Stefano Santamato, A Little Piece Of Earth di Ryan Malloy, Next Sunday di Marta Bogdanska, There’s a tree on the sidewalk di Jonathan Pinkhard e Adam McConnachie, We Are Not Bad Kids di Ben Falk e Inspired Architecture: Permanent Camping di Jim Lounsbury.

A decretare il vincitore della seconda edizione del premio sarà ancora una volta una Giuria di eccezione composta da Marco Chiletti di Ceramiche Caesar, Vito Palmeri, regista, Guglielmo Renzi, designer e architetto, Ana Traverso-Krejcarek, responsabile del progetto “High Line Network” di New York, e Stefano Maffei, docente del Politecnico di Milano e Direttore del Polifactory.

La serata, come tutti gli appuntamenti del Festival, è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ennesimofilmfestival.com/eventi.