L’Atelier “I linguaggi degli ingranaggi”, nasce da un progetto di collaborazione fra Reggio Children e Comer Industries ed è stato inaugurato oggi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, il luogo “manifesto” del Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa che dalle scuole e dai nidi di Reggio Emilia si è diffusa in tutto il mondo. Un’inaugurazione a lungo rinviata causa pandemia, che si è svolta alla presenza del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, del presidente di Comer Industries, Matteo Storchi, della presidente di Reggio Children Claudia Giudici e del direttore dell’Istituzione Nidi e Scuole Comunali dell’Infanzia, Nando Rinaldi.

L’Atelier sarà aperto a partire dal prossimo settembre a bambini e famiglie e svelerà due universi apparentemente distanti, quello dell’educazione e quello dell’industria, che si sono incontrati per realizzare questo percorso di ricerca, innovativo, dove l’esperienza degli ingegneri di Comer Industries si è incontrata con la ricerca di atelieristi, pedagogisti e architetti di Reggio Children.

L’atelier vuole indagare i fenomeni della meccanica, il moto dei corpi e i numerosi principi fisici che li governano, e si rivolge a un pubblico da 0 a 99 anni.

Sarà aperto – al netto delle eventuali limitazioni dovute alla diffusione del Covid – alle scuole di ogni ordine e grado, alle famiglie e ai visitatori italiani e stranieri del Centro Internazionale.

Nell’atelier c’è un mondo di pezzi, componenti, materiali differenti, da montare e smontare, misurare, assemblare, in questo luogo di sperimentazione e ricerca dove adulti e bambini si confronteranno con la materia, con manufatti capaci di svelare la propria bellezza, rendendo percepibili i principi fisici su cui si basano e i processi creativi che li hanno generati. Un atelier per spiegare come funziona «dal di dentro» quella che è una delle caratteristiche del territorio: la meccanica.

Il nuovo Atelier andrà ad aggiungersi agli altri atelier di Reggio Children, allestiti al Centro Internazionale Loris Malaguzzi e cioè: Raggio di Luce, Paesaggi digitali, I Segreti della carta, In forma di creta, Mosaico di grafiche, parole e materia e Punti di vista.

L’incontro tra Reggio Children, eccellenza dell’educazione e Comer nasce nel 2019 quando Reggio Children viene chiamata dal Presidente di Comer Industries, Matteo Storchi, a progettare il family day nella fabbrica di Reggiolo. Da lì nasce l’idea di un progetto più ampio, rivolto a tutti, che ha finalmente visto la luce e che ora Matteo Storchi così commenta:

“Stiamo vivendo grandi cambiamenti, stiamo entrando in un mondo nuovo ancora tutto da scoprire e costruire. Una persona saggia qualche tempo fa ha detto “il miglior modo per predire il futuro è inventarlo”. Sono certo che se prenderemo ispirazione dalla storia della meccanica italiana, dal genio industriale fiorito in questa terra faremo di sicuro, tutti insieme, un buon lavoro”.

Claudia Giudici, Presidente di Reggio Children: “Il Centro Internazionale da oggi può contare su un altro Atelier dove sperimentare ed esplorare con plurime modalità di accesso alla conoscenza, un luogo che consentirà a bambini, ragazzi, genitori, educatori, ricercatori di compiere nuove esperienze e di dare nuova forma e sostanza a quel “Pensare con le mani” con i 100 linguaggi, che è tratto distintivo di questo territorio, l’Emilia, e aspetto che appartiene – seppur in contesti diversi – sia a Comer Industries sia a Reggio Children”.

Comer Industries è il principale player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l’agricoltura, dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria.

Reggio Children è un centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine. Nasce per valorizzare e rafforzare l’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia comunali di Reggio Emilia, conosciuta in Italia e nel mondo come Reggio Emilia Approach®.

