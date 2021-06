Questa notte i carabinieri della Tenenza di Vignola unitamente a quelli della Stazione di Savignano sul Panaro hanno proceduto all’arresto di un 38enne di origine marocchine, abitante a Savignano sul Panaro per i reati di tentata rapina, porto abusivo di armi e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’arrestato, nella tarda serata di ieri, all’interno del parco pubblico di via San Francesco di Vignola, ha avvicinato un passante, un 48enne di origine albanesi domiciliato in Vignola, e sotto la minaccia di un coltello ha cercato di rapinarlo dei soldi posseduti. La resistenza e la reazione della vittima, che ha allertato subito il 112 chiedendo aiuto, ha messo in fuga il malfattore. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a rintracciare l’autore del reato poco lontano. Quest’ultimo però, impugnando un paio di forbici, oltre a minacciare i militari, ha cercato in tutti i modi di sfuggire al controllo, colpendoli con calci, morsi e sputi, fino a quando è stato disarmato e bloccato.

L’uomo è stata tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.