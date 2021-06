Prima le notti brave a Jesi, le compagnie sbagliate e le fughe da casa che punteggiano un’adolescenza scapestrata. Poi la scherma che, con la sua ferrea disciplina, prova a domare il carattere ribelle di Elisa Di Francisca. Ma anche quando le medaglie cominciano a fioccare, restano le liti tra gli assalti, le «evasioni» dai ritiri della nazionale, gli amori proibiti e l’insopprimibile voglia di libertà.

Archiviata una relazione violenta, pungendosi spesso di lingua e fioretto con Valentina Vezzali (e non solo con lei), Elisa supera la rivale e decolla alla conquista di Europei, Mondiali e Olimpiadi, laureandosi due volte oro a Londra 2012 e argento a Rio 2016. Un’ascesa emozionante che non fermerà il suo desiderio di diventare madre continuando a gareggiare ai massimi livelli. Tra confessioni private e inediti retroscena sportivi, si snoda il racconto in diretta, e senza filtri, di una campionessa imperfetta ma sempre autentica. Luci e ombre di una persona vera che ha seminato per strada i mostri che la inseguivano e compiuto la sua rivoluzione più grande riscoprendo se stessa e i valori della famiglia e dell’amore. Che non va mai confuso con la dipendenza.

Venerdì 2 luglio, alle 18, la campionessa sarà al parco dei Frassini di Albinea, ospite della rassegna “TU SÌ CHE VALI. Storie di sport, valori e vita”. Si tratta di storie di talento e di vittorie, ma soprattutto di racconti di vita e di valori che sono diventate libri di successo. Valori umani e sociali. Saranno storie che uniscono la passione e la dedizione per lo sport alla lotta per i diritti e le fragilità.

Di Francisca presenterà il suo libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta” dialogando con Andrea Delmonte, Editor Libri Mondadori

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0522/590232 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.