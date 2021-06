Domenica 27 giugno durante un controllo del territorio in centro, in piazza Spallanzani una pattuglia del Distretto di Scandiano della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, ha fermato una Ford Puma condotta dal C.L. scandianese di 22 anni. Alla richiesta dei documenti di circolazione, il giovane indugiava poi riferiva di avere dimenticato la patente a casa. Facevano fare un controllo dalla centrale operativa emergeva che con le generalità della persona fermata non risultava nessuna patente rilasciata. A questo punto il giovane ammetteva di non avere mai conseguito la patente ma di sapere guidare benissimo l’auto, facendo capire che non si trattava di un fatto episodico ma che il giovane utilizzava abitualmente la vettura.

Gli agenti provvedevano pertanto a redigere il verbale per guida senza patente perché mai conseguita che prevede una sanzione da euro 5.100,00 a 30.599,00 e il fermo amministrativo dell’auto per tre mesi. L’auto poi apparteneva a una persona convivente a cui veniva spedito il verbale per incauto affidamento della propria auto a persona sprovvista della patente di guida, con pagamento in misura ridotta di euro 397,00.