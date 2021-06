“Congelate le tariffe Tari, sconti in bolletta per le imprese e 570 famiglie sassolesi. Si tratta di un risultato importante, frutto dell’ottimo lavoro messo in campo dall’amministrazione guidata da Gian Francesco Menani, che consentirà di dare una boccata d’ossigeno e di sostenere la comunità sassolese e, nello specifico, le categorie maggiormente penalizzate dai lockdown imposti dalla pandemia da Covid”. Così il consigliere regionale e comunale sassolese della Lega, Stefano Bargi, sulla deliberazione del consiglio comunale di Sassuolo, che ieri sera ha sancito “il “congelamento” delle tariffe TARI anche per il 2021, lasciandole dunque invariate rispetto al 2019”.

Ma non solo – spiega Bargi -: “Il comune di Sassuolo ha deliberato l’attivazione di scontistiche (fino al 64% della parte variabile) della tariffa Tari computata da ottobre 2020 a maggio 2021 (periodo del secondo lockdown) per le categorie più penalizzate dalle chiusure di contrasto alla pandemia Covid”.

“Un lavoro di squadra che ha consentito di ottimizzare l’utilizzo delle risorse nazionali, declinandole sui bisogni delle famiglie di Sassuolo. Un proposta di buonsenso che ha raccolto anche il favore dell’opposizione, che ha votato compatta la nostra mozione, dimostrando un apprezzabile senso civico” conclude il leghista.