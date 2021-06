Il sindaco metropolitano Virginio Merola esprime “vicinanza alla famiglia della ragazza uccisa e solidarietà al sindaco Daniele Ruscigno e alla comunità di Valsamoggia in un momento così doloroso, a nome di tutta la Città metropolitana”. Domani sera, 30 giugno, il consigliere delegato Raffaele Persiano rappresenterà Palazzo Malvezzi alla fiaccolata per ricordare Chiara, che partirà alle ore 20.30 dalla Piazza del Municipio di Monteveglio.

“Un’adolescente. Un’altra donna, giovanissima, vittima di una violenza che lascia sgomenti. Desidero esprimere la mia profonda vicinanza, quella della Giunta e di tutta la comunità regionale alla famiglia di Chiara, a cui ci stringiamo in queste ore di profondissimo dolore. E un sentimento di partecipazione e altrettanta solidarietà a tutta la comunità di Valsamoggia. Purtroppo ho vissuto una tragedia analoga durante il mio mandato da sindaco e so cosa significhi per tutta la comunità”. Così l’assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori, sulla tragica morte di Chiara Gualzetti, la giovane di Monteveglio scomparsa domenica da casa e ritrovata senza vita nella serata di ieri.

“Ancora una volta la cronaca ci pone davanti a fatti inaccettabili. In questo caso con protagonisti dei minori. Ma ancora una volta la vittima è una donna, giovanissima, privata della sua vita. Istituzioni, cittadini, comunità, tutti dobbiamo porci l’obiettivo comune di mettere fine alla vera e propria emergenza costituita dai femminicidi, dalle violenze e dai soprusi, fisici e psicologici, sulle donne”, chiude Lori.