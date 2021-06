Maserati sarà protagonista con anteprime, convegni e attività dinamiche alla terza edizione del Motor Valley Fest, il grande festival open air della “Terra dei Motori”, che si terrà a Modena da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio.

La seconda edizione in presenza, dopo la versione digitale del 2020, occuperà le piazze e i luoghi iconici della città emiliana, la casa di Maserati da oltre 80 anni. L’evento celebra, ancora una volta, il matrimonio tra la Casa del Tridente, il territorio, l’innovazione e la passione, elementi che caratterizzano da sempre il Brand e lo accompagnano nella sua nuova Era.

La partecipazione di Maserati al Motor Valley Fest prenderà il via il 1 luglio presso l’Accademia Militare in Piazza Roma alle ore 9:00 con il tradizionale convegno inaugurale.

Al termine della cerimonia di apertura verrà svelata, in anteprima mondiale, una speciale Levante Trofeo Fuoriserie Edition realizzata in esclusiva con Massimo Bottura.

In occasione del Motor Valley Fest 2021 prenderanno il via anche i nuovi Factory Tour, dedicati agli appassionati che desiderano visitare lo storico stabilimento di Modena recentemente rinnovato per ospitare la linea di produzione della super sportiva MC20, l’inedita linea di verniciatura e l’innovativo Engine Lab, dove viene prodotto Nettuno, il motore disegnato e sviluppato dalla Casa del Tridente e coperto da brevetto 100% Maserati.

Di seguito il programma dettagliato degli appuntamenti, tavole rotonde e prove dinamiche che vedranno Maserati protagonista sulle strade e nelle piazze modenesi.

Incontri correlati e tavole rotonde

I valori del Brand di innovazione, passione e design sono sotto ai riflettori anche al Motor Valley Fest con una serie di incontri ed eventi dedicati. Maserati prende parte con i suoi esperti alle seguenti tavole rotonde:

Giovedì 1 luglio | Orario: 11:00 – 12:30 | Accademia Militare – Piazza Roma

Round top table Motor Valley con la partecipazione di Francesco Tonon, Head of Product Planning, Maserati FuoriSerie&Maserati Classiche

“Sostenibilità ed elettrico” con la partecipazione di Davide Danesin, Maserati GT Line Program Executive

“Social changes: how consumers change?” Con la partecipazione di Paolo Tubito – Maserati CMO

“Design” Con la partecipazione di Klauss Busse, Maserati Head of Design

“Heritage” con la partecipazione di Enrico Billi – Maserati Head of Product Management & Go-To-Market

“Maserati Talent Talk”, 40 minuti di presentazione dell’azienda e delle figure professionali chiave e 15 minuti dedicati alle domande e risposte con gli studenti. Con la partecipazione di Marco Magnanini – Maserati Global Brand Manager.

Il centro Storico di Modena come un palcoscenico open air

Ghibli Hybrid, la prima vettura elettrificata del Brand, sarà esposta all’interno del Cortile dell’Accademia Militare, mentre in piazza Roma è in mostra un “inedito tricolore” formato dall’accostamento delle carrozzerie di MC20 (in color Bianco Audace) e di Quattroporte Trofeo (verde) e Ghibli Trofeo (rossa), le versioni più estreme e potenti delle berline Maserati.

Attività dinamica presso l’area Parco Novi Sad

Venerdì 2 luglio, il Parco Novi Sad si trasformerà in un’arena dove – dalle 11:30 e alle ore 15:45 – due esemplari della super sportiva MC20, una blu e una bianca, sfrecceranno ed esalteranno le prestazioni del motore Nettuno sui rettilinei e curve di un nuovo circuito cittadino temporaneo, certificato Aci Sport e denominato “Arena Motor Valley”.

Factory Tour nello stabilimento Maserati di Modena

In occasione del Motor Valley Fest, Maserati riapre le porte del suo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti recentemente aggiornato e dedicato in modo esclusivo alla produzione della nuova super sportiva MC20.

La fabbrica di Modena è un luogo magico che unisce il DNA “made in Italy” e l’Heritage del Brand con una forte spinta verso il futuro e l’innovazione: il plant è stato rimodernato con impianti di produzione, di assemblaggio motore e di verniciatura tecnologicamente avanzati per ospitare la produzione di MC20 e della sua futura versione elettrica.

Dal giovedì 1 luglio è possibile visitare lo stabilimento dalle ore 09:00 alle ore 17:30 e vedere con i propri occhi come nasce un’icona, prenotandosi al sito https://motorvalley.it/partner/maserati-automobili/.

Aperto al pubblico anche lo Showroom, che durante i giorni del Motor Valley Fest accoglierà una installazione dedicata alla 250F, la monoposto di Formula 1che ha consentito a Juan Manuel Fangio di aggiudicarsi i campionati del mondo di F1 nel 1954 e nel 1957. In esposizione anche la One-Off Quattroporte Fuoriserie Unica realizzata per rappresentare e identificare la collezione Unica del Programma di personalizzazione di Maserati.