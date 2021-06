La serata conclusiva del “Premio Via Emilia – La strada dei Cantautori” si terrà giovedì 1° luglio a partire dalle 21:20 in Piazzale della Rosa a Sassuolo. L’appuntamento finale – condotto da Beatrice Bianco, Direttore Artistico della manifestazione – vedrà la partecipazione dei dieci finalisti: Colpani/Brianzi Duo, Moka (Nicola Barbieri), Marianna Di Mezzo, Alessandro Balestri, Marco Arati, Francesco Venturini, Taverna Umberto I Duo, Massimo Giovanardi Trio/Quartet, Khorakhanè (Fabrizio Coveri), Sons of Other Suns (Gerardo Gianolio). Sul palco, in qualità di ospiti speciali, l’attore Fortunato Cerlino, conosciuto per aver recitato nella celebre serie di Sky “Gomorra”, insieme ai musicisti Giovanna Nocetti e Magenta#9.

La Giuria del Premio, presieduta da Marco Barbieri e composta da Roberto Alperoli, Pietro Pazzaglini, Stefano Seghedoni, Annalisa Vandelli e Franco Conti, selezionerà il compositore / band vincitrice di questa terza edizione del concorso.

Questa terza edizione del Premio, che riprende dopo lo stop forzato nel 2020, è tornato a rianimare le piazze estive del distretto ceramico e non solo. Nelle scorse settimane il concorso musicale dedicato a band, musicisti e cantautori ha fatto tappa a Formigine, Maranello, Fiorano e Modena per le serate eliminatorie, durante le quali ventisette partecipanti – provenienti dalle oltre 80 candidature pervenute da tutta Italia – si sono sfidati a suon di musica per un posto nella fase finale.

La partecipazione alla serata finale è gratuita, ma si richiede – per le norme sulla prevenzione del contagio – la prenotazione obbligatoria su www.premioviaemilia.it.