Tragico pomeriggio quello di domenica scorsa in località Lido Po del comune di Boretto dove un 58enne rumeno è stato recuperato privo di vita dalle acque del Po e un connazionale 32enne è stato inghiottito dalle acque del Grande Fiume, venendo attivamente ricercato. Questa mattina alle ore 11.00 nei pressi della Pompa 2 della stessa località di Lido Po i vigili del fuoco hanno trovato il corpo del 32enne Felix Vasilica Sociu che ora stanno recuperando.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Boretto che hanno condotto le indagini i due si trovavano unitamente ad altri loro connazionali in località Lido Po grigliando e pescando. A un certo punto una canna da pesca forse tirata da un pesce che ha abboccato, è finita in acqua con il 58enne che accortosi di quanto accadeva si è buttato, allontanandosi a circa una ventina di metri dalla riva. A causa delle correnti è andato in difficoltà chiedendo aiuto. Due suoi connazionali, tra cui il 32enne, si sono gettati in acqua per cercare di salvarlo senza riuscirci Anzi il 32enne a sua volta è stato trascinato dalle correnti mentre l’altro è riuscito a guadagnare la riva e dare l’allarme. Oggi l’epilogo della tragedia con il ritrovamento del corpo del 32enne.