Si terrà domani sera alle 20:45, e in replica alle 21:30, nel cortile di Villa Pace (via Circondariale S. Francesco) lo spettacolo per famiglie e ragazzi “Il Magico Bosco di Gan” di Molino Rosenkranz. L’appuntamento, targato Ennesimo Film Festival, va ad anticipare la kermesse cinematografica che prenderà ufficialmente il via giovedì sera.

Circondati da grandi abeti luminosi, avvolti dai suoni del bosco… accolti da strane creature che con parole e ombre evocano le storie del bosco incantato. Tra la meraviglia di luci inaspettate, suoni e ombre proiettate sui pini, l’accoglienza è affidata ai folletti, gli sbilfs, che narrano storie e invitano al rispetto per la natura.

La compagnia Molino Rosenkranz è attiva dal 1991 e si caratterizza dalla artigianalità con cui ancora oggi prepara tutte le scenografie che sono costruite, i costumi che sono veri e propri capolavori di sartoria e la creatività degli allestimenti che a colpo d’occhio catturano.

Il programma dedicato ai più piccoli continua anche durante il Festival con tanti appuntamenti che vedranno protagonisti ragazzi, studenti e insegnanti. Per la fascia d’età 3-8 anni i pomeriggi di venerdì, sabato e domenica ci sarà il laboratorio Primi Passi in ludoteca dalle 15 alle 18 con gli educatori dell’Ennesimo Academy. Per imparare insieme a muoversi all’interno del mondo del cinema.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ennesimofilmfestival.com/eventi.