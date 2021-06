MILANO (ITALPRESS) – Farmaè Spa – società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – ha sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisizione di AmicaFarmacia Srl.

L’operazione dà vita al primo gruppo in Italia leader nella distribuzione – secondo una logica di omnicanalità – di farmaci da banco e prodotti per la salute, con ricavi aggregati che nel 2020 hanno superato i 93 milioni di euro.

“Dopo la quotazione in Borsa, avvenuta circa due anni fa, compiamo oggi un nuovo grande passo per il nostro futuro – commenta Riccardo Iacometti, Founder e CEO di Farmaè – insieme a un partner con cui puntiamo a crescere in Italia e all’estero. Il Gruppo, che nasce dall’unione delle nostre esperienze e visioni punta a servire un bacino sempre più ampio e vasto di clienti, che oggi arriva a quasi 60 milioni di base utenti, e con la capacità di offrire a brand e aziende delle innovative piatta-forme che, grazie alle potenzialità di digitale, intelligenza artificiale e nuove tecnologie, possono studiare opportunità di vendita uniche. Negli ultimi tre anni siamo rispettivamente cresciuti con un CAGR del 63% per Farmaè e del 29% per AmicaFarmacia: sono certo che, unendo le forze, sa-premo ulteriormente consolidare questo percorso, puntando ad ambiziosi obiettivi comuni”.

“In quindici anni – commenta Marco Di Filippo, fondatore di AmicaFarmacia – partendo dalla far-macia fisica della mia famiglia, abbiamo saputo creare una società con oltre 27 milioni di euro di ricavi, che commercializza farmaci da banco, integratori, cosmetica e prodotti per il benessere. Siamo estremamente orgogliosi di questa operazione che ci consente di dare vita ad un gruppo che potrà porsi come punto di riferimento sia nei confronti delle Industrie di settore con cui costruiremo partnership e azioni mirate, sia verso i consumatori finali, un numero sempre più ampio e vasto abituato ad acquistare online. Sono certo che, grazie a importanti sinergie e, soprattutto, a unità di visione con Riccardo e tutto il top management di Farmaè, sapremo procedere speditamente nel raggiungere importanti risultati”.

(ITALPRESS).