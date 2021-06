Teatro, arte, musica, eventi all’aperto, trekking e molto altro per una kermesse che coinvolgerà, nell’estate 2021, tantissimi stili di cultura. Una programmazione che conta oltre 100 appuntamenti, da luglio a settembre, rivolti non solo al pubblico adulto ma anche ai più piccoli, che nasce dal desiderio di ripresa dopo un anno difficile segnato dalla pandemia. I luoghi scelti offrono una notevole varietà. Non solo Pavullo, le piazze e le strade cittadine, non solo le location d’eccellenza come il Palazzo Ducale e il Castello di Montecuccolo, già luoghi di cultura e storia, ma anche i borghi e le frazioni saranno palcoscenici di eventi multidisciplinari pensati e realizzati nel pieno rispetto della normativa anti covid e del rispetto ambientale.

Per questa estate 2021, “outdoor” e “diffusa”, il cartellone è tanto ricco quanto vario. Per gli appassionati d’arte fino al 15 Agosto si potrà visitare la Mostra fotografica “In Viaggio” di Rolando Montanini alla Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale e nella Galleria dei sotterranei la Mostra Alberi senza tempo degli artisti Circol Art di Pavullo.

Visite guidate, concerti, incontri e conferenze sono previste al Castello di Montecuccolo. Tra gli eventi più importanti la Rassegna “Storia sotto le Stelle” a cura Associazione Castelli Estensi. Scoprire l’arte e la storia del territorio sarà possibile partecipando alle visite guidate al Borgo dipinto di Lavacchio e al Castello di Montecuccolo, con possibilità di degustazione di eccellenze enogastronomiche locali alla Locanda del Condottiero.

Tra le novità dell’estate 2021 saranno le Escursioni Culturali, da luglio ad agosto, dove oltre alla scoperta dei sentieri di Pavullo sarà possibile ascoltare ottima musica, anche per chi, incuriosito, si trova nelle vicinanze. Per chi vuole tenersi in forma e godersi i bellissimi panorami dell’Appennino sono previsti tanti eventi sportivi, incontri di Yoga al tramonto, escursioni, passeggiate esplorative. Per gli appassionati di musica, altra novità 2021, è la partecipazione del Comune di Pavullo alla Rassegna Armoniosamente, tre imperdibili concerti alla Pieve di Renno, Chiesa di Montecuccolo e Chiesa di Gaiato. Per i più giovani un Workshop gratuito “Il canto popolare in chiave moderna” a cura dell’Accademia Musicale del Frignano. Non mancheranno poi i grandi eventi di piazza di “Appennino di Scena”.

Per la prima volta il Comune di Pavullo entra nel circuito Poesia Festival. Tre gli eventi da non perdere: Domenica 25 Luglio, Mercoledì 1 Settembre ed infine Domenica 5 Settembre.

Per gli amanti della letteratura si terranno presentazioni di libri e letture anche per i più piccoli. Non mancheranno poi laboratori creativi e, per portare allegria, i burattini.

E per conclude all’insegna del cinema e del teatro all’aperto non mancherà il ricco cartellone del “Il Mac in Pista” dal 2 luglio al 27 agosto.

Il cartellone degli eventi estivi pavullesi, suddivisi per interesse e pubblico, oltre in formato cartaceo, è consultabile sul sito web del Comune di Pavullo: https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/turismo-a-pavullo/estate-a-pavullo/