Stamane intorno alle 12:30 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola in via Gambellara per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e soccorso insieme al 118 due persone. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale. Presente anche una pattuglia della polizia locale.



