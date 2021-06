Torna anche quest’anno, a partire da venerdì 9 luglio, l’appuntamento con il “Cinema Sotto le Stelle” in piazzale Della Rosa: la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Regione Emilia – Romagna, organizzata da GiPi Eventi. Quale main sponsor della rassegna si conferma il Gruppo Hera, la multiutility del territorio che gestisce servizi ambientali, idrici ed energetici in oltre 350 comuni in Emilia-Romagna, Marche e Triveneto e la regione Emilia Romagna.

Saranno 25 le pellicole proiettate, da venerdì 9 luglio a martedì 31 agosto, compreso “L’Incanto e la Delizia”, il docufilm realizzato da Francesco Zarzana completamente all’interno di Palazzo Ducale; l’inizio sarà sempre alle ore 21,30; il costo del biglietto sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate.

Il programma prevede:

Venerdì 9 luglio “Un altro giro”

Sabato 10 luglio “Onward”

Martedì 13 luglio “Rifkin’s Festival”

Mercoledì 14 luglio “Storm Boy”

Sabato 17 luglio “La Vita Straordinaria di David Copperfield”

Domenica 18 luglio “Father”

Mercoledì 21 luglio “Lassie”

Venerdì 23 luglio “L’incanto e La Delizia”

Domenica 25 luglio “Cattivo Poeta”

Martedì 27 luglio “Nomadland”

Mercoledì 28 luglio “100% Lupo”

Domenica 1° agosto “Una Donna Promettente”

Martedì 3 agosto “Volevo Nascondermi”

Mercoledì 4 agosto “Crudelia”

Domenica 8 agosto “Terra Madre” – Cinema Ritrovato Cineteca Bologna

Martedì 10 agosto “Spirit”

Mercoledì 11 agosto “Jungle Cruise”

Domenica 15 agosto “Mio fratello rincorre i Dinosauri”

Martedì 17 agosto “Lasciami andare”

Mercoledì 18 agosto “The Croods”

Domenica 22 agosto “The Father”

Martedì 24 agosto “Un Confine Incerto” – Cinema Ritrovato Cineteca Bologna

Mercoledì 25 agosto “Padre Nostro”

Domenica 29 agosto “Divano a Tunisi”

Martedì 31 agosto “L’incanto e la Delizia”

A partire dal fine settimana sarà disponibile il programma cartaceo presso l’Urp, la Biblioteca e tutti gli Uffici Comunali.