A 100 anni della deposizione all’Altare della Patria delle spoglie mortali del “Milite Ignoto”, anche Sassuolo, alla unanimità del Consiglio Comunale, ha conferito la cittadinanza onoraria all’eroe ignoto. Un atto politico e patriottico, molto importante, che vedrà il clou dei festeggianti il 4 novembre 2021.

A Sassuolo, abbiamo collocata, nella piazza principale la statua di un soldato vittorioso, contro gli occupanti del sacro suolo della patria.

ANCI ed Associazioni combattentistiche hanno voluto il “Milite Ignoto” cittadino di Italia, un riconoscimento importante…..che unisce.

A Sassuolo, in memoria ed onore dei tanti caduti per la patria, lo scultore Graziosi regalò una importante opera, che fu posta al centro di Piazza Garibaldi, salvata dalle pretese fasciste, del 1942, che volevano farne materia prima per cannoni, poi nel 1950 oggetto di vigliacca asportazione degli attributi virili e messo in “mutande”.

Quale cittadino di Sassuolo gli va restituita la dignità di essere umano, attentata dai “Braghettoni locali dell’epoca”… non riuscimmo negli anni 1998 e seguenti, nonostante una discussione di livello nazionale, un finanziamento del Comune……..l’occasione è buona per l’appuntamento al centenario del “Milite Ignoto”.

(Mario Cardone, Socialisti Municipalisti Sassuolo)