A Reggio Emilia Auser inaugura un nuovo punto di ascolto telefonico-Telefono amico per persone anziane sole. Le volontarie Graziella Barbacini, Osanna Benassi e Gianna Bizzarri (in foto) hanno dato vita al progetto, d’accordo con la sede comunale Auser di Reggio Emilia. Il neonato Telefono amico si trova a Rivalta.

Nel complesso, solo sulla città di Reggio Emilia sono presenti otto centri di ascolto telefonico, dislocati in diverse zone. Sul resto della provincia di Reggio Emilia sono presenti altre 13 sedi di Telefono Amico. Decine di volontarie e volontari, su 21 Comuni della provincia, si occupano dell’attività, tenendo settimanalmente compagnia a moltissimi anziani. Nel 2020, sul territorio provinciale, Auser ha raggiunto telefonicamente 2.500 persone over 80, in prevalenza donne, che abitano sole. L’obiettivo del Telefono amico è il contrasto alla solitudine. Telefono amico è un progetto dedicato a chi abbia il desiderio di parlare al telefono con una voce amica. Rivolgendosi ai Centri Auser del territorio che offrono il servizio, i cittadini possono richiedere per sé stessi o per un proprio familiare la compagnia telefonica. Un/una volontario/a Auser si assume così l’incarico di chiamare periodicamente e senza alcun tipo di costo per il beneficiario l’anziano/a coinvolto/a. Auser, grazie a questo tipo di progetto, cerca di dare supporto a chi non ha nessuno al proprio fianco o, semplicemente, si sente isolato. Il servizio è gratuito.

Per maggiori informazioni e/o per richiedere la compagnia telefonica o per diventare volontaria/o: 0522/300132 (lun.-ven. 9-13).