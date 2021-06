Alle ore 18:00 di sabato, l’operatore della Centrale Operativa Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna ha ricevuto la telefonata sul 112 di un uomo che, trovandosi altrove, chiedeva aiuto per conto della moglie, la quale, in preda al panico, lo aveva contattato dicendogli di aver avvistato due persone vestite di nero, incappucciate e armate di pistola che si stavano aggirando nei pressi della loro abitazione, una villa situata in Valsamoggia.

Appresa la notizia e temendo una rapina a mano armata o peggio ancora, un sequestro di persona nei confronti della donna che si trovava in casa, i Carabinieri delle Stazioni di Castello di Serravalle e Bazzano e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale si sono diretti velocemente sul posto. Alla vista dei militari, i “malviventi”, temendo un conflitto a fuoco, si sono arresi per dimostrare che non si trattava di un piano criminale, ma di uno scherzo organizzato a tavolino per l’amico che stava festeggiando l’addio al celibato nell’abitazione adiacente a quella del richiedente.

Le pistole giocattolo, private del tappo rosso ed esteticamente identiche a quelle vere, sono state sequestrate dai Carabinieri che hanno identificato i protagonisti dello scherzo: due amici del futuro sposo che sarebbero dovuti entrare in casa di un terzo complice, e inscenare un sequestro di persona. La scena del finto rapimento avrebbe dovuta essere filmata per poi essere proiettarla sul maxi schermo al pranzo di matrimonio.