Sono riprese regolarmente e a pieno ritmo questa mattina le attività produttive nello stabilimento Kerakoll di Rubiera, dopo l’episodio di principio di incendio avvenuto nella giornata di venerdì 25 giugno (foto).

L’incendio è avvenuto in un’area esterna dello stabilimento, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità preposte, interessando unicamente una pila di pallet di legno, ed è stato prontamente estinto grazie all’intervento tempestivo del personale interno dell’azienda preposto all’antincendio e delle squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e Modena.

I presenti nello stabilimento al momento dell’accaduto sono stati rapidamente evacuati, seguendo in modo puntuale le procedure di sicurezza sul lavoro previste dai protocolli che Kerakoll adotta per ciascuna delle sue strutture, e non si sono mai verificate situazioni di pericolo per le persone, nessuna delle quali è rimasta ferita né ha subito danni.

Lo stabilimento Kerakoll ha subito soltanto lievi danneggiamenti in corrispondenza di una facciata esterna, che saranno ripristinati in tempi rapidi e che non hanno comunque causato alcun ritardo nel ciclo produttivo e nelle scadenze di consegne ai clienti.

“Voglio ringraziare – sottolinea Romano Sghedoni, Presidente del Gruppo – le squadre di intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e Sassuolo, i Carabinieri, l’Arpa e le competenti Autorità locali, in particolare il Sindaco e il Vice Sindaco di Rubiera, che hanno seguito le operazioni di estinzione e rassicurato la popolazione. Inoltre, un grazie particolare al personale interno addetto al primo intervento antincendio dello stabilimento, la cui prontezza e preparazione ha consentito fin dall’inizio di mantenere la situazione costantemente sotto controllo”.