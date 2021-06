Piumazzo più viva e attiva che mai in questa estate 2021 a tutti gli effetti nel segno della ripresa delle attività di aggregazione, festa, sport e divertimento. Cuore pulsante di questa rinascita piumazzese, l’Associazione Arcispazio che, con la collaborazione di altre associazioni e dei commercianti della frazione, animerà Piazza della Repubblica e, da lì, tutti i suggestivi spazi del centro storico.

Ed è proprio la “ripresa” come tema centrale e vero e proprio motore a dare il nome ai mercoledì che animeranno la frazione castelfranchese con “I MERCOLEDÌ DELLA RIPRESA – PIUMAZZO TORNA A VIVERE”, con negozi aperti, musica dal vivo e stand gastronomici.

“Siamo veramente contenti di sostenere pienamente, anche da un punto di vista economico, questo ricco cartellone di iniziative che animeranno l’estate di Piumazzo – ha dichiarato l’Assessore alla Promozione del Territorio Silvia Cantoni sottolineando come sia – veramente bello il fermento di tutto il territorio, frazioni in primis, concretizzato anche attraverso questa serie di iniziative organizzate per tutta la comunità. Con i durissimi mesi che ci siamo lasciati alle spalle, finalmente possiamo ripartire, sotto tutti i punti di vista e come Amministrazione non possiamo che dirci orgogliosi e soddisfatti per tutti gli eventi in programma quest’estate. E’ una bella risposta al desiderio di tutti poter ricominciare a vivere condividendo momenti di divertimento che sono anche un ottimo volano per l’economia e per il commercio, ma anche per i tanti artisti e tecnici del mondo della musica e dello spettacolo a tutto tondo, a loro volta gravati da un lunghissimo stop. Certo, l’attenzione e il buon senso in materia di prudenza nel contrasto a possibili nuovi contagi, come sottolineato anche dal Governo centrale, non verranno mai a mancare, ma almeno adesso possiamo ricominciare a fare comunità ancora di più e proprio come piace a noi, in totale condivisione e dal vivo”.

Dopo la prima data di mercoledì scorso, si continua il 30 sempre con negozi aperti in orario serale, musica dal vivo con la performance dell’artista “Api” e stand gastronomici. La settimana successiva, il 7 luglio, sempre in Piazza della Repubblica, andrà invece in scena lo spettacolo teatrale “Dialogo sul monologo” alla riscoperta della Zirudela con Molinari, e con un nuovo appuntamento con I MERCOLEDI’ DELLA RIPRESA – PIUMAZZO TORNA A VIVERE.

Replica il 14 luglio sempre con negozi aperti, stand gastronomici, e il concerto live dei “Lory Black and Blond Trio”.

Commercio, gastronomia, spettacoli ma non solo: il 22 luglio Piazza della Repubblica si animerà di sport con la conferenza, promossa dalla farmacia Masini alle 20.30, che vedrà il giornalista Gian Paolo Maini intervistare l’ex pallavolista Andrea Zorzi.

E poi in programma anche una bella invasione di colori il 1° agosto con la 2° CORSA A COLORI PIUMAZZO 50.0, promossa dalla Pol. Arcispazio di Piumazzo

Gran finale il 10 agosto alle 19.00 con la GRIGLIATA SOTTO LE STELLE a cura della Polisportiva Arcispazio di Piumazzo.