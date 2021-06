Due weekend che non danno tregua agli agonisti del team dei Guerrieri del Tiepido, fermi da troppo e ora alla ricerca di cinture, trofei e medaglie. Si inizia proprio a Modena nell’ultimo giorno della Fiera Campionaria, dove i Guerrieri del Tiepido assieme alla Shoot Team Academy hanno gestito l’area sport dedicata alle arti marziali e dove si è tenuto il campionato nazionale XFC di grappling (lotta) e mixed martial arts. Hanno conquistato i titoli: Alessandro Balboni di Carpi e Osama Imaoui di Spilamberto; si sono piazzati secondi Damiano Guadagno di Maranello, Asia Corghi (foto) di Modena nel grappling e Davide Balboni secondo nelle MMA.

Sul ring si sono poi svolti incontri di carattere Interregionale, sempre promossi da XFC. Nella Kickboxing hanno vinto: Mattia Ponzoni, Asia Corghi e Andrea Tagliazucchi di Modena, Luca Malferrari di Serramazzoni, Osama Imaoui di Spilamberto e Luca Messori da Reggio Emilia; seconde piazze per Christian Malferrari e Roberto Messori.

Domenica scorsa, invece, a Ferrara presso il Centro culturale Il Parco, i fratelli Balboni e Damiano Guadagno sono stati invitati a partecipare al Gala’ ‘La Coppa del Presidente’ organizzato dalla sigla WMAC. Davide Balboni ha conquistato il trofeo mentre il fratello Alessandro è arrivato terzo nella disciplina del Light Contact. Damiano, per infortunio dell’avversario, ha messo in scena un incontro dimostrativo.

La stagione non è ancora conclusa: il 17 luglio, presso il fresco giardino della Union81, i Guerrieri organizzano una serata di Boxe con numerosi incontri in scaletta… per un sabato sera all’insegna dello sport.