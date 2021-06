Mercoledì prossimo, 30 giugno, lo Stadio Ricci sarà ancora palcoscenico esclusivo per il calcio giovanile italiano: a Sassuolo andranno in scena infatti tutte le Finali del Campionato Primavera 1 TIM.

Per consentire lo svolgimento dell’evento organizzato da Sassuolo Calcio e Master Group Sport, la viabilità e la sosta nei pressi dello stadio subirà alcune modifiche disposte dall’ordinanza n°133 del 28 giugno a firma del comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

In particolare: dalle ore 14 alle ore 23 di mercoledì 30 Giugno: in piazza Risorgimento stecca di parcheggi lato EST di Via Fossetta, divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati per n. 17 Posti auto; piazza Risorgimento stecca di parcheggi lato OVEST di Via Matteotti, divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati per n. 8 Posti auto.