A partire da oggi, lunedì 28 giugno 2021, per i cittadini stranieri domiciliati nella provincia di Bologna, sarà attivo il nuovo portale della Polizia di Stato denominato “Prenota Facile”.

Questo nuovo portale consentirà di prendere appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per alcune delle istanze di permesso di soggiorno per le quali non è prevista la presentazione tramite kit postale.

Attraverso il portale, raggiungibile dal seguente link: https://prenotafacile.poliziadistato.it sarà possibile prenotare un appuntamento per le varie tipologie di permessi di soggiorno e carte di soggiorno.