Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) di Unimore, nella seduta dello scorso 22 giugno 2021, ha confermato il direttore uscente, Prof. Luca Zanni, per il triennio accademico 2021/2024.

Il Prof. Zanni, Ordinario di Analisi Numerica, è risultato eletto al primo turno, con la quasi unanimità delle preferenze: dei 64 aventi diritto che hanno preso parte alle operazioni, tra docenti e personale tecnico amministrativo, 61 hanno espresso il proprio voto in favore del Prof. Zanni.

La commissione elettorale era presieduta dal Prof. Alberto Cavicchioli, Decano dei Professori di Prima Fascia del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche.

“Ringrazio i colleghi, il personale tecnico amministrativo e le rappresentanze studentesche per la rinnovata fiducia – dichiara il Prof. Luca Zanni –. Il risultato testimonia una forte unità del Dipartimento e questo crea le condizioni migliori per proseguire il percorso di crescita intrapreso in questi anni.”

“Continuerò ad impegnarmi per coordinare le numerose attività in cui il FIM è coinvolto – prosegue il Prof. Zanni –, cercando di contribuire a migliorare ulteriormente la qualità della didattica e della ricerca e ad ampliare le iniziative di trasferimento tecnologico che da sempre caratterizzano il nostro Dipartimento.”

Luca Zanni si è laureato in Matematica con lode presso l’Università di Modena nel 1990. Dal 2005 è professore ordinario di Analisi Numerica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2010 al 2012 è stato Direttore del Dipartimento di Matematica e dal 2018 è Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche e membro del Senato Accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La sua attività scientifica riguarda le tecniche di ottimizzazione numerica e la loro applicazione a problemi di apprendimento automatico e ricostruzione di segnali e immagini. E’ autore di più di 60 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, è stato membro di comitati scientifici di congressi e responsabile di numerosi progetti di ricerca. E’ membro dell’organizzazione “International Federation for Information Processing” e del “Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico” dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica.