E’ convocata martedì 29 giugno alle 20.30 la seconda seduta del mese del Consiglio Comunale di Formigine. Saranno otto le delibere proposte dalla giunta all’approvazione dell’aula, aggiornamento dei conti del Comune al centro del dibattito: con la discussione sull’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 21/23, sarà proposta all’aula una “manovra” capace di destinare 2,4 milioni di avanzo libero a nuovi investimenti.

In particolare – oltre al trasferimento di 800mila euro alla società patrimoniale, verrà proposto di stanziare 300mila euro per l’acquisto di quattro appartamenti “ex Caser” da dedicare ad alloggi sociali, 410mila euro verranno impegnati per l’adeguamento sismico delle scuole Don Mazzoni di Corlo, 330mila euro per manutenzioni stradali, ricuciture e riqualificazione di piste ciclabili. Per la riqualificazione di Via Don Franchini a Magreta saranno impegnati 150mila euro, 140mila per la viabilità del centro storico (Via San Pietro, Via Trento Trieste, via Montegrappa), 100mila euro saranno impegnati per la manutenzione di parcheggi interrati (Piazza Italia e Via Giardini/Via Marchese). Con ulteriori 150mila euro infine si interverrà su potature di alberi, ammodernamento e sostituzione di giochi nei parchi pubblici. In delibera anche l’ammodernamento delle attrezzature informatiche e di rete per la sala consiliare, che quota 20mila euro, e 30mila euro per l’acquisto di un mezzo di Protezione Civile attrezzato con modulo per antincendio boschivo. L’ordine del giorno della seduta si completa con l’approvazione delle tariffe TARI 2021 e relativa presa d’atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2021, la settima variante al RUE, un permesso di costruire in Via Ferrari, e tre mozioni proposte dai gruppi consiliari. Ad inizio lavori invece come sempre interrogazioni e interpellanze (quattro in questa seduta) principalmente su temi di viabilità e manutenzione del territorio. I consiglieri si ritroveranno in presenza, ma la seduta non sarà aperta al pubblico: come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.