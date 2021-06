Nuovi cestini per la raccolta differenziata in tutto il centro storico di Castelfranco Emilia dove, con l’avvio di queste nuove installazioni, va così a concretizzarsi un’ulteriore fase della maxiriqualificazione in corso da mesi. Non solo. Contestualmente è stata avviata anche l’installazione di nuovi portabiciclette.

“Con questo ulteriore step – ha sottolineato l’Assessore alla Manutenzione e ad Decoro Urbano Matteo Silvestri – vogliamo incidere su una doppia importante direttrice: da un lato andare verso il completamento dell’ampio lavoro di totale riqualificazione dell’intero centro storico divenuto a tutti gli effetti un vero e proprio salotto, bellissimo da vedere e soprattutto da vivere; dall’altro, con la suddivisione in 4 cestini diversi per ogni nucleo, indifferenziata, carta, plastica e vetro, desideriamo supportare la tutela dell’ambiente. Potrebbero sembrare piccoli dettagli – ha aggiunto – ma così non è, anche perché non vogliamo lasciare nulla al caso, a partire proprio dal decoro urbano, dall’immagine del nostro territorio, con contestuale massima attenzione ai riflessi sull’ambiente che ci circonda. E’ evidente, un ruolo determinante è rivestito dall’utilizzo di questi cestini, ma come Amministrazione, alla luce anche dell’ottimo senso civico dei nostri cittadini, abbiamo voluto mettere a disposizione di tutta la comunità queste installazioni che rappresentano una bella opportunità per rendere il nostro centro ancora più bello e più pulito. Ma non ci siamo fermati qui – ha concluso Silvestri – infatti, in contemporanea, abbiamo avviato anche l’installazione di portabiciclette nuovi di zecca. Anche in questo caso l’obiettivo è duplice: da un lato migliorare ulteriormente la bellezza di tutte le zone interessate, dall’altro dare linfa concreta a una sorta di nuova cultura della mobilità sostenibile, cercando di agevolare al massimo chi arriva in centro in bicicletta”.