Dopo il secondo premio agli Oscar italiani del Cicloturismo, assegnati la settimana scorsa, arriva un altro riconoscimento nazionale per la Ciclovia del Sole.

Alla Città metropolitana di Bologna è stato infatti assegnato, nel corso dell’ultima giornata di FORUM PA 2021, il “Premio PA sostenibile e resiliente 2021” promosso da FPA e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), per valorizzare esperienze e progetti orientati a promuovere la crescita sostenibile e solidale della Pubblica Amministrazione.

Questa la motivazione del riconoscimento assegnato per la categoria “FARE RETE per raggiungere obiettivi di sostenibilità”: “La Città metropolitana di Bologna ottiene il riconoscimento per la “Ciclovia del Sole”, l’itinerario ciclabile che collega Mirandola (MO) a Bologna. Realizzato nell’aprile 2021, la Ciclovia rappresenta un traguardo fondamentale sia per la rete cicloturistica nazionale ed internazionale, sia per il territorio metropolitano. L’intera tratta bolognese è stata realizzata per una nuova visione territoriale basata sulla sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Al tempo stesso, la Ciclovia assume un’importanza strategica nel promuovere una diversa tipologia di turismo, attraendo ciclo-viaggiatori dal resto d’Italia e dall’Europa”.

Il concorso ha valutato i progetti realizzati da amministrazioni centrali e locali, ma anche associazioni e startup, per realizzare gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, suddivisi in quattro categorie: MISURARE la sostenibilità; COMUNICARE la sostenibilità; FORMARE sui temi della sostenibilità; FARE RETE per raggiungere obiettivi di sostenibilità.

A ritirare il premio il consigliere metropolitano alla Mobilità Sostenibile Marco Monesi: “Già nel 2019 avevamo ricevuto il premio per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il primo PUMS metropolitano realizzato in Italia; oggi lo riceviamo per aver realizzato il tratto bolognese e modenese di questa importante Ciclovia europea che collegherà Capo Nord a Malta. Nei prossimi anni, grazie a 11,6 milioni di euro di finanziamenti già ottenuti, realizzeremo il tratto appenninico verso Firenze. Con progetti come questo, oltre ad imboccare la strada del contrasto alle emissioni di gas climalteranti, si dà un importante contributo all’economia locale grazie all’indotto della mobilità sostenibile e del cicloturismo”.