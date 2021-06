Intorno alle 22:30 la Polizia di Stato di Reggio Emilia, su segnalazione della Sala Operativa è intervenuta in via A. Frank, nei pressi di un casolare in fase di ristrutturazione, al cui interno era stata segnalata la presenza di persone sospette. Sul posto gli operatori della Squadra Volanti rintracciavano diversi giovani, i quali, alla vista della polizia, tentavano di darsi invano alla fuga.

14 quelli rintracciati (alcuni di nazionalità italiana e altri di nazionalità straniera), sono stati compiutamente identificati sul posto, salvo uno di loro che, poiché privo di documenti, è stato accompagnato negli Uffici della Questura al fine di procedere alla sua corretta identificazione. Un altro soggetto minore, anch’egli privo di documenti, veniva consegnato al padre giunto poco dopo negli Uffici della Questura.

All’interno del casolare veniva rinvenuta un’arma giocattolo, alcuni passamontagna e una scatola di fuochi pirotecnici. Tutto materiale sequestrato. La perquisizione personale dava esito negativo, tranne che per B.Z., classe ’98, di nazionalità italiana nel cui zainetto veniva rinvenuto 1 passamontagna e una mazza di baseball.

Due dei giovani identificati, inoltre, hanno consegnato spontaneamente una videocamera e una macchina fotografica il cui contenuto riprendeva un’attività di danneggiamento eseguita dal gruppo stesso ai danni di un ristorante di via Copernico, il cui fatto era stato già segnalato alla Sala Operativa della Questura poche ore prima dell’intervento all’interno del casolare.

Tutti i giovani sono stati quindi deferiti per invasione di terreni o edifici, procurato allarme, danneggiamento aggravato e, uno di loro, B.Z., per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.