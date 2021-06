La Scuderia Ferrari conclude la prima delle due gare previste in Austria, il Gran Premio di Stiria, con un sesto e un settimo posto in rimonta al termine di una prestazione importante.

Due rimonte. Carlos è partito con gomme Medium e ha impostato una gara solida che lo ha visto risalire dal dodicesimo posto sulla griglia di partenza al sesto finale, non distante da Lando Norris, mentre Charles è giunto settimo dopo essere stato costretto a sostituire l’ala anteriore al termine del primo giro in seguito ad un contatto con Pierre Gasly. Il Mondiale rimane a Spielberg, dove domenica è in programma la seconda gara consecutiva, il Gran Premio d’Austria.