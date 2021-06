Sono stati istallati nella giornata di ieri i coperchi per i cestini pubblici presso il parco Vistarino e, nei prossimi giorni, anche i cestini degli altri parchi cittadini saranno dotati di coperchio.

La decisione è stata presa dopo numerose segnalazioni di rifiuti abbandonati a terra, a fianco dei cestini, soprattutto al parco Vistarino ma anche in altre zone della città; cartacce e rifiuti che venivano estratti dai cestini dagli uccelli, all’alba, in cerca di cibo. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso l’acquisto dei coperchi che saranno istallati dalla squadra operai di Sgp.