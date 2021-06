L’Emilia e una notte plus, rassegna ideata e curata da La Corte Ospitale, prosegue il 28 giugno, alle ore 21.30, nel chiostro di Corte Ospitale con Shakespearology. Un’intervista impossibile a William Shakespeare della compagnia Sotterraneo, con protagonista in scena Woody Neri.

Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

Dice Jerome Salinger: “quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono”. È da un po’ di tempo che la compagnia Sotteraneo voleva usare il teatro come quella famosa telefonata, per incontrare Sir William Shakespeare in carne-e-ossa e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena – come se accompagnassero Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina. “Partiamo dall’immaginario collettivo – affermano i Sotterraneo – per parlare con Shakespeare. Certo, non sarà il vero, autentico, originario William Shakespeare, ma se riusciamo a incontrare anche uno solo dei possibili Shakespeare, forse l’esperimento potrà dirsi riuscito.”

Gli spettacoli in Corte Ospitale inizieranno alle ore 21.30.

Biglietteria: intero 12 €; ridotto 10 € riservato a soci coop/arci/over 65/docenti/utl; ridotto 5 € riservato a studenti universitari/under 25.

È possibile la forma di abbonamento Wow: con l’acquisto di due titoli, il terzo è gratuito. Per prenotare l’abbonamento scrivere a biglietteria@corteospitale.org. Acquisto biglietti www.vivaticket.it .

Informazioni e prenotazioni biglietteria@corteospitale.org, 0522621133, WhatsApp 3282911077.

La biglietteria del teatro è aperta da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

La Corte Ospitale è in via Fonta 2, a Rubiera (RE).