Anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria ha visto la Scuderia Ferrari lavorare soprattutto sulla valutazione delle gomme. Nel pomeriggio Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno percorso 39 giri ciascuno, la maggior parte dei quali in configurazione gara.

Giri veloci. Sia Carlos che Charles hanno effettuato un solo tentativo di giro lanciato ottenendo rispettivamente 1’06”147 e 1’06”270.

La prima sessione di prove aveva visto Charles e Carlos completare un totale di 69 giri, ottenendo due migliori tempi praticamente identici: 1’06”629 per il monegasco e 1’06”630 per lo spagnolo.

Programma. Domani alle 12 CET è in programma la terza e ultima sessione di prove libere in preparazione della qualifica delle 15. Il Gran Premio di Stiria prenderà il via domenica alle 15.