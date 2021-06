Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuta in Piazza Fontanesi, dietro segnalazione del responsabile di un esercizio pubblico, perché una persona stava creando scompiglio presso alcuni esercizi commerciali. Una volta giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volanti rintracciavano A.S., di nazionalità pakistana, classe ‘95, in una situazione di evidente stato di alterazione per l’abuso di alcolici.

Poiché sprovvisto di documenti, il giovane veniva accompagnato negli uffici della Questura e sottoposto a rilievi. Dopo le verifiche volte anche ad accertare la sua regolarità sul territorio dello Stato, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione di un documento attestante la regolare presenza sul territorio dello Stato. Il ragazzo è stato anche sanzionato per essere stato colto in luogo pubblico in uno stato di manifesta ubriachezza.