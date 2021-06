Lo scorso 12 giugno, con Giusy Versace, la rassegna “Tu s’ che vali. Storie di sport, valori e vita” che vede approdare ad Albinea grandi protagonisti del mondo sportivo.

Si tratta di storie di talento e di vittorie, ma soprattutto di racconti di vita e di valori che sono diventate libri di successo. Valori umani e sociali. Saranno storie che uniscono la passione e la dedizione per lo sport alla lotta per i diritti e le fragilità. Saranno pomeriggi di ascolto e confronto aperti a tutta la cittadinanza e agli amanti dello sport.

Il prossimo appuntamento sarà il 26 giugno 2021, alle 16, al parco dei Frassini della biblioteca in via Morandi Albinea, con Cherif Karamoko e il suo libro “Salvati tu che hai un sogno”, da clandestino in un barcone al debutto nella Serie B del Calcio

Cherif era un ragazzo della Guinea che correva dietro un pallone mentre intorno a lui era in corso una sanguinosa guerra civile e religiosa: il padre musulmano fu ucciso dai miliziani cristiani e, qualche settimana dopo, la madre morì di Ebola. Cherif, dopo alcuni mesi, tentò la fuga in Italia con il fratello, che era già scappato in Libia, ma il barcone naufragò e il fratello maggiore gli cedette l’unico salvagente a disposizione, prima di essere inghiottito dai flutti. Cherif fu soccorso e salvato, il suo talento calcistico fu notato da un operatore della cooperativa sociale che si occupava dei migranti e riuscì a debuttare in serie B con il Padova. Oggi è un calciatore di belle speranze che gioca fra la serie C e i Dilettanti.

Per informazioni e prenotazioni 0522/590232 – biblioteca@comune.albinea.re.it.