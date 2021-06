“Sono davvero contenta che sia partito il percorso di Youz, il Forum dei giovani dell’Emilia-Romagna. Veniamo da un anno difficilissimo ma proprio per questo abbiamo pensato di voler ripartire insieme costruendo uno spazio di confronto vero. Questo Forum non è predeterminato, ma uno spazio di partecipazione diretta, uno strumento nelle mani dei ragazzi e delle ragazze. Noi istituzioni rimaniamo in ascolto”.

Così la vicepresidente e assessora alle Politiche giovanili, Elly Schlein, al termine della giornata bolognese di avvio di “Youz”, il primo Forum dei giovani, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per ascoltare le idee e lasciare spazio al loro protagonismo, alla luce delle nuove opportunità offerte dall’Europa.

Si tratta di un percorso partecipativo con i giovani aderenti youngERcard, oltre a tutti i soggetti – istituzionali e no, pubblici e privati – che in Emilia-Romagna si occupano di giovani in molteplici ambiti: educativo, formativo, lavorativo, sociale, sanitario, aggregativo, ricreativo, sportivo, religioso e culturale.

Al centro degli incontri partecipativi locali – in presenza o online – quattro macroaree tematiche e obiettivi chiave che coinvolgono il futuro delle nuove generazioni: dall’inclusione all’ambiente e cambiamenti climatici, dal sapere all’innovazione.

Prossima tappa a Modena, l’8 luglio alle 20,30, al Parco Enzo Ferrari.