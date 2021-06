Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione. Quest’anno il progetto si amplia coinvolgendo via Obici, e con illuminazione ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri e l’area verde di Piazza Leopardi. Importante sottolineare che per la prima volta sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura. In questi luoghi e nel Parco del Guerro a San Vito saranno calendarizzati diversi eventi, tutti comunque di piccole dimensioni e facilmente presidiabili.

Giovedì 24 giugno alle 10.30 nella Chiesa di S. Giovanni Battista messa del Santo Patrono S. Giovanni Battista. Alle 17.30 “I giovedì di San Vito – parco del Guerro”, con “Buongiorno Van Gogh. Libri d’arte all’aria aperta (3-6 anni)”, lettura animata per scoprire grandi artisti e libri sorprendenti con Sara Tarabusi. In collaborazione con Libreria per ragazzi Castello di Carta. Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti): Tel. 059/769731 Whatsapp: 339/8829692 info@castellodicarta.it. Porta con te una coperta o un tappetino per ascoltare le letture rispettando le distanze di sicurezza.

Arriva poi a Spilamberto, grazie al Mercatino di Via Obici, la mostra internazionale “Sarajevo. 20 anni dopo l’assedio”. 18 scatti di Alex Elena, fotografo, musicista e producer di artisti come Lili Allen e Alice Smith, immortalati durante un suo nuovo viaggio nella capitale bonsniaca, nel 2014.

In mostra in via Obici tutti i weekend dal 25 giugno all’8 agosto, le foto, vere e proprie opere d’arte, saranno poi acquistabili e saranno cedute con certificato di autenticità. Tutto, come sempre, a scopo benefico a favore del CRA (casa di riposo) di Spilamberto.

Sempre venerdì 25 giugno dalle 19 iniziativa della Parrocchia di San Vito con “Cena in parrocchia” (su prenotazione chiamando Fabio 334/1899139).

Sabato 26 giugno alle 18.15 al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale 55° Palio dell’Aceto Balsamico Tradizionale a cura della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Cerimonia in forma strettamente privata, trasmissione in diretta su TRC tra le 18:15 e le 19:15.

Sabato 26 e domenica 27 giugno dalle 19 in Rocca Rangoni “L’Osteria del Buono, Giusto e Solidale” a cura di Condotta Slow Food Vignola e Valle del Panaro. Info e prenotazioni: tel. 349/0852169 – email: vignola.slowfood@gmail.com.

Le informazioni dettagliate sulle iniziative sono disponibili sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.