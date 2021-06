Martedì 29 giugno alle ore 21.00 è previsto “Mio padre, un magistrato”, presso il Castello di Spezzano, con Clara Costanzo e il violino di Roberto Izzo. Lo spettacolo, il cui titolo integrale è “Mio padre, un magistrato – storia di Rocco Chinnici ucciso dalla mafia, raccontata dalla figlia” è ispirato al libro di Caterina Chinnici “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”, dedicato a Rocco Chinnici, giudice pioniere dell’antimafia, assassinato con una fiat 126 imbottita di tritolo nel 1983.

Prenotazione consigliata su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-note-di-notte-martedi-29-giugno-h-2100-159511540311

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; capienza massima evento: in corte 120 posti; in Sala vedute 51 posti. In caso di meteo avverso gli eventi si svolgono in Sala vedute con posti ridotti a n. 51, e l’accesso avverrà secondo ordine di prenotazione. L’ingresso al Castello sarà predisposto dal lato del ponte levatoio. Necessario indossare la mascherina, con igienizzazione mani e distanziamento. Disponibile il servizio bar, grazie ai volontari AVF.

Per info castellospezzano@gmail.com; tel. 335 440372 (da lun a sab ore 10-13/ 16-18). Sito: www.fioranoturismo.it; Facebook: https://www.facebook.com/castellodispezzano