Da venerdì 25 a domenica 27 giugno nuovo appuntamento con “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa del Comune che favorisce la convivialità all’aperto dei pubblici esercizi, permettendo ai modenesi di godersi le notti d’estate senza una “movida sregolata”. E, in occasione del Motor Valley fest che prende il via giovedì 1 luglio, nel fine settimana da venerdì 2 a domenica 4 luglio, l’iniziativa si tingerà di rosso e prenderà il nome di “Motori sotto le stelle” con l’invito ai locali di proporre menù a tema, personalizzare l’ambientazione e gli arredi, caratterizzare le serate in modo coordinato a ciò che vivrà la città in quei giorni.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica, dalle 19 alle 23, saranno estese le aree all’aperto dei pubblici esercizi nelle vie Gallucci, Castel Maraldo, Albinelli, Ruggera, Badia, in un tratto di via San Giacomo, in largo Sant’Eufemia e in via Sant’Eufemia tra via Carteria e largo Sant’Eufemia, in Calle di Luca e in piazzale Torti.

Se da un lato ‘Tavolini sotto le stelle’ ha l’obiettivo di contribuire a rispondere alle esigenze di ampliamento dei pubblici esercizi in questa fase di emergenza sanitaria, senza costi ulteriori per l’occupazione del suolo pubblico, dall’altro è volta a consentire ai modenesi di vivere gli spazi pubblici all’aperto riducendo il rischio di possibili assembramenti, grazie a spazi arredati con tavoli e sedute mobili che favoriscono una fruizione più ordinata e con distanze adeguate. Per prevenire situazioni di assembramento, continuerà inoltre l’attività di controllo delle pattuglie della Polizia locale, che si avvarrà anche di messaggi diffusi con altoparlanti per ricordare le disposizioni ministeriali.

Per consentire lo svolgimento di “Tavolini sotto le stelle”, nelle strade interessate sarà limitato il transito con deviazioni per il traffico veicolare, ma sarà comunque lasciato libero un corridoio di sicurezza di 3,50 metri per i mezzi di soccorso.

Il regime straordinario nelle sere del fine settimana rientra in una strategia più complessiva sviluppata dal Comune per offrire maggiori opportunità di ripartenza per i pubblici esercizi cittadini. Si affianca, infatti, al provvedimento che consente gli ampliamenti Covid: sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute fino ad ora, sono 283 gli esercizi che si sono avvalsi degli ampliamenti in deroga con queste modalità semplificate dallo Sportello unico attività produttive (Suap) del Comune, per circa 9.500 metri quadrati di superfici aggiuntive (6.500 autorizzati nel 2020 e 3.000 nel 2021). Si tratta di attività per la maggior parte concentrate in centro storico e sui Viali, ma anche nei diversi Quartieri, come via Emilia est, via Emilia ovest, viale Amendola, via Giardini, via Respighi, via Ciro Menotti, via Piave, viale Storchi, viale Gramsci e strada Barchetta. Di fatto, questi provvedimenti autorizzano l’occupazione a titolo gratuito di aree più estese di suolo pubblico rispetto a quelle normalmente previste per i dehors, e il provvedimento ha validità in maniera permanente (senza momenti specifici, a differenza di “Tavolini sotto le stelle”). Per la fase di emergenza sanitaria, i provvedimenti nazionali prevedono l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico anche per i dehors ordinari dei pubblici esercizi.

LA VIABILITÀ DALLE 19 ALLE 23

Ecco le strade dove sono previste limitazioni alla circolazione e divieti di sosta

Durante l’iniziativa è sospesa la circolazione stradale in piazzale Torti da via Selmi al civico 19 di via Balugola escluso; in via Albinelli da via dei Servi a piazza XX Settembre esclusa; in via Gallucci, da Corso Canalgrande a Corso Adriano escluso; in Calle di Luca da largo S.Francesco escluso a fine strada; in via Castel Maraldo dal civico 21 al civico 30 di Cardinal Morone; in via Ruggera da via Stella a via Carteria; in via San Giacomo da via Stella a corso Canalchiaro; in via Sant’Eufemia da via Carteria a largo Sant’Eufemia e in via Badia.

Nei tratti interessati viene comunque lasciato libero un corridoio di sicurezza di 3,50 metri per i mezzi di soccorso e garantita la percorribilità delle intersezioni Selmi/Foschieri, Calle di Luca/largo S.Francesco, Balugola/Grassetti. Durante “Tavolini sotto le stelle”, nelle aree interessate viene previsto anche il divieto di sosta su ambo i lati dalle 18 alle 23 e viene modificata temporaneamente la viabilità, necessaria in particolare a consentire gli accessi ai residenti.

Ecco le modifiche alla viabilità previste. Per piazzale Torti, Canalchiaro/Balugola a doppio senso di marcia per i residenti e diretti ai carrai con favore di precedenza a chi proviene da piazzale Torti con direzione Canalchiaro; Selmi/Torti provenendo da via dei Servi obbligo svolta a sinistra; Selmi/Grasolfi obbligo svolta a destra su via Grasolfi. Per via Castel Maraldo divieto di accesso eccetto residenti e diretti ai passi carrai; Castel Maraldo a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da largo Pomposa direzione Emilia Centro; Cardinal Morone diventa a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da piazzale Pomposa verso Emilia Centro. Per via Gallucci, via Mascherella/Rua Pioppa direzione via Emilia Centro a doppio senso di circolazione per residenti e diretti ai carrai con precedenza a chi proviene da via Gallucci verso via Mascherella; Rua Pioppa/Vicolo del Cane a doppio senso di circolazione con precedenza a chi proviene da via Gallucci verso Emilia Centro; Vicolo del Cane direzione via Masone a doppio senso di circolazione per residenti di via Masone con precedenza a chi proviene da via Masone. Anche in via Bertolda, infine, sarà vietata la sosta su entrambi i lati e la circolazione sarà a doppio senso con diritto di precedenza a chi proviene dal lato di via Stella verso corso Canalchiaro.