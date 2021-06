Mercoledì 23 giugno, alle ore 9.30, presso la sede del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia in Palazzo Hercolani (Strada Maggiore, 45) si terrà la cerimonia di intitolazione di un’aula didattica alla memoria di Emma Elsie Michelle Pezemo, la studentessa dell’Università di Bologna, vittima di un atroce femminicidio (tra l’1 e il 2 maggio scorsi).

L’intitolazione di questo spazio ha l’intento di mantenere vivo il suo ricordo, la sua determinazione e passione per lo studio e per il servizio all’Ateneo. Ma anche di far sì che il suo nome diventi un simbolo della lotta contro il femminicidio e ciò sia traccia indelebile dell’impegno che il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia e l’intero Ateneo portano e porteranno avanti con sempre maggiore forza per una riflessione collettiva sulla lotta alla violenza di genere, che è uno dei mali più diffusi che pervade la società di oggi.

Alla cerimonia interverranno il Rettore Francesco Ubertini, la Prorettrice agli Studenti Elena Trombini, la Prorettrice alle Risorse Umane Chiara Elefante, la Direttrice del Dipartimento Claudia Golino, la Coordinatrice del Corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale (a cui Emma era iscritta) Paola Parmiggiani e Silvia Mazzaglia, una rappresentante degli studenti dello stesso Corso di laurea. Tra le autorità interverrà l’Assessora all’Educazione, Scuola e Pari opportunità del Comune di Bologna Susanna Zaccaria.

Gli Organi di Ateneo, inoltre, hanno approvato ieri la richiesta avanzata dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia Unibo di conferire ad Emma la laurea alla memoria, che era in procinto di laurearsi.