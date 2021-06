I Carabinieri della Stazione di Finale Emilia, nel corso di servizio perlustrativo – domenica scorsa verso le ore 12.30 – hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti un 50enne originario del Marocco, controllato nel centro cittadino e trovato in possesso di cocaina nascosta all’interno di una confezione di medicinali.



