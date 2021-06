Musica, parole, cabaret e teatro in una cornice di prestigio: tornano le Notti al Castello di Casalgrande Alto, serate ad ingresso libero che ci restituiranno la voglia di condividere emozioni all’aria aperta nelle settimane a cavallo tra giugno e luglio.

Ingresso libero nel rispetto delle norme Covid – inizio spettacoli ore 21. Prenotazione obbligatoria: 0522/1880040 cell. 3342555352 oppure info@teatrodenadre.it – www.teatrodeandre.it

Venerdì 25 GIUGNO

ESSERCI ANCORA

La presentazione dell’album di Marco Dieci (foto) e del libro di Renato Borghi

“Esserci ancora” significa suonare, cantare, camminare, leggere, scrivere, dialogando con la vita e con gli altri. La presentazione delle opere di Dieci e Borghi per parlare di tutto questo. Le letture saranno affidate alla voce di Faustino Stigliani.

Sabato 26 GIUGNO

PERLE RARE voci di donne che hanno lasciato un segno

Laura Mars tra jazz, fusion e funk

Un concerto dedicato alla rilettura e all’interpretazione di alcuni dei più famosi brani della storia del jazz e non solo. Un omaggio a voci internazionali come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billy Holiday ma anche nazionali, come Mina e Ornella Vanoni. Alle tastiere Giulio Stermieri, alla batteria Federico Negri.

Domenica 27 GIUGNO

INFERNOROCK– Tre canti di Dante

Border Trio

Tre canti dell’Inferno di Dante a tempo di Pop.

Lettura recitata e arricchita da aneddoti biografici dell’Alighieri e dal suo simbolismo. Intervalli musicali opportunamente arrangiati dalla fisarmonica di Claudio Ughetti. Testi curati da Maurizio Casini e letture di Faustino Stigliani.

Venerdì 2 LUGLIO

DUE LIBRI SU DE ANDRE’

I libri di Fabrizio De Andrè

Presentazione dei primi due titoli nati dalla collaborazione tra la Fondazione Fabrizio De André Onlus e La nave di Teseo. Con la partecipazione dei curatori

Bruno Bigoni, Romano Giuffrida ed Elena Valdini. Una summa di sentimenti e parole dette intorno al pensiero e all’ opera di Faber.

Sabato 3 LUGLIO

IRLANDA, IN A LIFETIME

Storie di mare, di terra e altre storie

Uno spettacolo che unisce poesia, musica, fotografia e narrazione. Attraverso le canzoni di grandi autori Irlandesi da Van Morrison ai Pogues, dagli U2 ai Waterboys, ai Clannad. Racconti e storie di vita comune, suonati e interpretati da una formazione acustica di sei elementi.

Domenica 4 LUGLIO

NILDE IOTTI

Riflessioni, memorie, testimonianze

Teatro dell’Orsa

La storia di una delle madri della Costituzione, Nilde Iotti. L’infanzia, la formazione antifascista, l’impegno per le donne e l’entrata in politica, l’amore con Togliatti e l’approdo alla presidenza della Camera. Capitoli di una vita che punteggiano la storia italiana più recente e ancora ne trasmettono l’eredità morale. Di e con Monica Morini.

Venerdì 9 LUGLIO

DI CHE SEGNO SEI?

Spettacolo comico di teatro e improvvisazione

Con Mauro Incerti, Roberto Rocchi, Andrea Zanni e Marianna Calia

Ci credi all’oroscopo? Ti influenza oppure no? Dall’origine dell’astrologia fino ai giorni nostri per ridere a crepapelle e scoprire se davvero possiamo credere negli astri. Gli astronomi e astrologi Galileo, Tolomeo e Nostradamus prediranno una serata stellare per tutti i segni dello zodiaco.

Sabato 10 LUGLIO

UN TRIBUTO A FABER

Del merito nella virtù, della colpa nell’errore

Un tributo sentito e corale che cerca la condivisione con il pubblico. Dai brani più conosciuti a quelli più “sperduti”. Voce chitarra e spirito di Giorgio Schiavo, , mandolino e violino di Rocco Rosignoli, clarinetto e flauto di Vanessa Paolini e pianoforte di Enrico Fava.

Domenica 11 LUGLIO

ZIRUDèli

Filastrocche e canzoni in dialetto modenese

Ascolteremo allegri racconti (zirudèli) e canzoni popolari della nostra terra. Proprio come facevano i contadini in un lontano passato quando alla sera si ritrovavano nell’aia dei casolari di campagna. La voce narrante è di Mauro Bavutti, alla chitarra Alessandro Gibellini e alla fisarmonica Claudio Ughetti.