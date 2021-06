La riforma del Terzo Settore ha aperto un ventaglio di possibilità per amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato e di promozione sociale. Lapam propone mercoledì 23 giugno dalle 17 alle 18.30 un webinar con due autorevoli esperti, Alceste Santuari, professore di Diritto dell’Economia presso l’Università di Bologna, e Chiara Borghisani, dottoressa commercialista esperta di fiscalità per gli enti no profit. L’incontro si concluderà con una parte privata per l’elezione del nuovo consiglio direttivo del Terzo Settore.

Negli ultimi anni le associazioni del Terzo Settore, soprattutto durante pandemia, si sono guadagnate un ruolo sempre più centrale, in un’ottica che abbraccia i temi della sostenibilità. La riforma prevede la possibilità di sottoscrivere delle convenzioni tra Pubblica Amministrazione, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozioni sociali, aprendo nuovi orizzonti per attività e servizi sociali. Inoltre, incentiva tutte le amministrazioni statali, dallo Stato fino alle singole scuole, a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Santuari e Borghisani approfondiranno questi temi per aiutare le associazioni del Terzo Settore ad orientarsi nei meandri della normativa e degli aspetti fiscali ad essa collegati. Una grande opportunità per un nuovo paradigma di sviluppo, sostenibile e armonico, che coniuga pubblico e privato.

Al termine della parte pubblica, aperta al pubblico, seguirà una parte privata riservata agli associati Lapam con l’elezione del nuovo consiglio direttivo del Terzo Settore. L’evento si terrà in modalità webinar, per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu (www.lapam.eu).