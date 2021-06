Nuovo rinforzo nella Giunta di Castelfranco Emilia: nella squadra guidata dal Sindaco Giovanni Gargano fa il suo ingresso Silvia Cantoni, nominata su scelta diretta del Primo Cittadino.

24 anni, laureanda in Giurisprudenza, già Consigliera in quota PD, avrà le seguenti deleghe: Castelfranco Città policentrica e frazioni, Centro Commerciale Naturale, Commercio, Promozione del Territorio, CFE52, Politiche Partecipative. A seguito di questa nomina, il neo Assessore lascerà il Consiglio Comunale, cedendo il suo posto al primo dei non eletti PD alle amministrative del 2019, Beppe Caselli.

“Sono veramente contento di questo nuovo ed importante innesto per la mia squadra – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano sottolineando che – con l’ingresso di Silvia Cantoni si va a rafforzare ancora di più la Giunta: Silvia ha già dimostrato di avere, in tempi non sospetti e con una costante attività quotidiana, un ottimo potenziale e un grande talento, cui si accompagnano a braccetto tantissima energia, voglia di fare e costruire. Ingredienti a mio avviso fondamentali nella visione che ho per la Castelfranco che stiamo costruendo, passo dopo passo ma a ritmo veramente sostenuto, nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, pandemia in primis. Se con l’arrivo di Remo Mezzetti abbiamo recentemente ingranato due marce in più, con questo nuovo ingresso ne inseriamo altre due e possiamo procedere proprio come piace a me: con entusiasmo e potenza, nel segno della concretezza operativa a beneficio di tutta la comunità, nessuno escluso. A Silvia, augurandole di tutto cuore buon lavoro, dico: ben venuta a bordo e avanti tutta!”.

Con la nomina di Silvia Cantoni, si va anche a completare una globale ridistribuzione delle deleghe in Giunta, ora così composta:

Sindaco: GIOVANNI GARGANO

Deleghe: Bilancio, Fundraising ed Europa, Sicurezza Urbana e Legalità, Protezione Civile, Urbanistica e Mobilità sostenibili, Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo, Unione del Sorbara.

Vice Sindaco: NADIA CASELGRANDI

Deleghe: Welfare, Politiche per la Casa, Lavoro

Assessore: REMO MEZZETTI

Deleghe: Villa Sorra e Turismo, Patrimonio e programmazione degli investimenti, P.N.R.R. (Piano Nazionale di di Resilienza)

Assessore: LEONARDO PASTORE

Deleghe: Sport, Comunicazione e Affari Istituzionali, Cultura, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Sportello Unico Attività Produttive e Politiche agricole, Organizzazione e politiche del Personale

Assessore: MATTEO SILVESTRI

Deleghe: Manutenzione e Decoro Urbano, Volontariato, Rapporti Consiglio Comunale

Assessore: VALENTINA GRAZIOSI

Deleghe: Politiche Giovanili, Transizione Ambientale ed Energetica, Ciclo integrato dei Rifiuti, Benessere e Tutela Animale

Assessore: RITA BARBIERI

Deleghe: Scuola e Politiche Educative, Conciliazione Vita e Lavoro, Politiche di genere, Memoria, Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Politiche per l’inclusione e la Pace