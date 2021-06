Alma Mater entra a far parte del board scientifico dell’Assinter Academy 2021, un’iniziativa di riferimento nazionale nell’ambito della Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, promossa da Assinter Italia (Associazione delle Società Pubbliche per l’Innovazione Tecnologica che operano a livello Centrale, Regionale e Locale), grazie all’accordo quadro firmato da Ateneo e Associazione.

Sono infatti in programma a partire dal 28 giugno, per l’edizione 2021, tre giornate organizzate dall’Ateneo, dedicate alla Sanità Digitale con una serie di lezioni frontali, tavole rotonde e testimonianze di esperti di settore attualmente impegnati nella riprogettazione del nuovo sistema informativo sanitario nazionale.

I temi trattati (le architetture tecnologiche per un nuovo sistema informativo sanitario nazionale; verso una sanità basata sui dati: FSE e EHR come strumenti per governare la Salute Pubblica; strumenti innovativi per la sanità digitale), oltre che strategici per l’agenda politica nazionale alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono al centro dell’interesse di Unibo che sul tema della valorizzazione e del riuso dei dati sanitari può offrire competenze fortemente multidisciplinari. Questo importante asset di innovazione del Paese trova nel ricco ecosistema bolognese della ricerca e dell’innovazione significative sinergie.

L’accordo quadro Alma Mater-Assinter Italia, che pone le basi anche per valutare l’organizzazione di eventuali ulteriori attività nei prossimi tre anni, si inserisce in un progetto dell’Ateneo avviato circa un anno fa per dare risposta alle numerose richieste di formazione continua da parte delle aziende, che prevede la possibilità di co-progettare e realizzare corsi singoli o percorsi formativi più strutturati, definiti in maniera sartoriale sulle necessità delle imprese, in particolare quelle di dimensioni medio-grandi.