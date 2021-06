La Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra ha l’esigenza di comprare una nuova ambulanza, visto che diversi mezzi stanno arrivando a fine “carriera”.

Visto il particolare momento che tutti stiamo vivendo, e i rischi a cui è esposto il personale della Pubblica, i volontari hanno deciso che acquisteranno un’ambulanza particolare, cioè dotata di una tecnologia innovativa in grado di proteggere i pazienti da malattie come il covid 19.

Per l’acquisto di questo nuovo mezzo utile all’associazione e alla comunità, la scelta è stata di rivolgersi a tutti i cittadini di Castelnovo e Cadelbosco attraverso una raccolta fondi che si possa implementare attraverso diverse iniziative.

Il primo evento in calendario destinato alla raccolta sarà sabato 26 giugno, alle 18. Si tratta dell’inaugurazione della mostra di quadri naif all’interno della chiesa della Madonna di Castelnovo di Sotto.

Seguirà, sabato 17 luglio, dalle 18.30 alle 22, la serata “Castelnovo al chiaro di luna”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Castelnovo di Sotto per il sostegno fattivo al raggiungimento del nostro obiettivo – spiegano i volontari della Pubblica – In particolare l’assessore Cristina De Palmi e il sindaco Francesco Monica per la loro sensibilità al tema e per averci concesso il patrocinio sulle iniziative di raccolta fondi”.